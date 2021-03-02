Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что 22 февраля в Сочи обсудил с российским лидером Владимиром Путиным "буквально все вопросы" двусторонних отношений.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", — цитирует его БелТА.

В частности, по словам Лукашенко, среди тем были взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам. А вот вопрос предоставления Минску очередного кредита не стоял на повестке дня, отметил белорусский лидер.

"Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно", — добавил Лукашенко.

Авторы