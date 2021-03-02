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Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным

22 февраля в Сочи лидеры обсудили десятки вопросов.

2 марта 2021, 09:55
<p>Фото © Телеграм-канал "Пул Первого"</p>

Фото © Телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что 22 февраля в Сочи обсудил с российским лидером Владимиром Путиным "буквально все вопросы" двусторонних отношений.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений",цитирует его БелТА.

Лукашенко: Ни один мой ребёнок не будет президентом Белоруссии после меня

Лукашенко: Ни один мой ребёнок не будет президентом Белоруссии после меня

В частности, по словам Лукашенко, среди тем были взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам. А вот вопрос предоставления Минску очередного кредита не стоял на повестке дня, отметил белорусский лидер.

"Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно", — добавил Лукашенко.

Путин и Лукашенко прокатились на снегоходах в Сочи

Путин и Лукашенко прокатились на снегоходах в Сочи

Напомним, 22 февраля в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она продолжалась около шести с половиной часов. Лидеры обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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