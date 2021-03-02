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В Красноярске более 90 детей отравились после обеда в школьных столовых

2 марта 2021, 09:44

Свыше 90 детей отравились салатами в школах Красноярска По данным регионального Минздрава пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В Дагестане десятки школьников попали в больницу с отравлением

В Дагестане десятки школьников попали в больницу с отравлением

Ранее в Красноярске питьевой водой отрвились более 90 человек. Выяснилось, что заражение произошло в период с 30 по 31 января, фактором заражения послужила загрязнённая водопроводная вода после остановки водозаборных сооружений "Гремячий лог".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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