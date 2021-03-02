В Красноярске более 90 детей отравились после обеда в школьных столовых
Свыше 90 детей отравились салатами в школах Красноярска По данным регионального Минздрава пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее в Красноярске питьевой водой отрвились более 90 человек. Выяснилось, что заражение произошло в период с 30 по 31 января, фактором заражения послужила загрязнённая водопроводная вода после остановки водозаборных сооружений "Гремячий лог".
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