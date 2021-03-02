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На бывшую Рук-Базук напал давний преследователь в Москве

Инстадива утверждает, что мужчина повалил её на пол и начал душить.

2 марта 2021, 09:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B-U7yXAIqUw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">monashka00</a></p>

Фото © Instagram / monashka00

В Москве давний преследователь напал на 32-летнюю модель Олесю Малибу — в миру Олеся Кожевникова. Об этом она рассказала в своём "инстаграме".

По словам бывшей участницы "Дома-2", мужчина повалил её на пол и держал за шею. Малибу обратилась за помощью в полицию и сняла побои в больнице. По словам скандальной модели, напавшего зовут Дмитрий Перваков и он преследует её в течение уже четырёх лет.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что Олеся Малибу рассталась с Кириллом Терёшиным, также известным как Руки-Базуки. Молодые люди изначально договорились, что до свадьбы секса не будет. Однако в какой-то момент Кирилла это не устроило, и, как отмечалось, он пошёл на сторону.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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