На бывшую Рук-Базук напал давний преследователь в Москве

В Москве давний преследователь напал на 32-летнюю модель Олесю Малибу — в миру Олеся Кожевникова. Об этом она рассказала в своём "инстаграме".

По словам бывшей участницы "Дома-2", мужчина повалил её на пол и держал за шею. Малибу обратилась за помощью в полицию и сняла побои в больнице. По словам скандальной модели, напавшего зовут Дмитрий Перваков и он преследует её в течение уже четырёх лет.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Олеся Малибу рассталась с Кириллом Терёшиным, также известным как Руки-Базуки. Молодые люди изначально договорились, что до свадьбы секса не будет. Однако в какой-то момент Кирилла это не устроило, и, как отмечалось, он пошёл на сторону.

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