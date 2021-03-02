10 звёзд на "Золотом глобусе", которые перетянули всё внимание на свои невероятные наряды
К такого рода мероприятиям актрисы и актёры обычно подходят серьёзно и готовятся заранее, продумывая концепт образа. А в 2021 году им пришлось ещё и поломать голову над тем, как это красиво продемонстрировать в условиях всеобщей самоизоляции. Но, видимо, звёзды старались не зря, ведь модным журналам уровня Vogue выбрать лучшие наряды было ой как непросто.
Фото © Instagram / ellebrasil и marieclairemag
31-летняя Лили Коллинз, ставшая кумиром для многих после таких картин, как "С любовью, Рози", "Белоснежка: Месть гномов", и сериала "Эмили в Париже", предстала перед фанатами в платье от Yves Saint Laurent
Фото © Instagram / lilyjcollins
22-летняя Эль Фэннинг, известная по фильмам "Малефисента" и "Неоновый демон", а также сериалу "Великая", нарядилась для "Золотого глобуса" в платье от Gucci
Фото © Instagram / ellefanning
24-летняя Аня Тейлор-Джой, которую все знают по фильмам "Эмма", "Стекло" и сериалу "Ход королевы", выбрала для красной дорожки образ от Dior
Фото © Instagram / dior
35-летняя Аманда Сейфрид, звезда фильмов "Мамма мия!", "Письма к Джульетте" и "Отверженные", для церемонии подготовила образ от Oscar de la Renta
Фото © Instagram / marieclairemag
35-летняя Кейли Куоко, которую многие запомнили по её роли в сериале "Теория большого взрыва", выбрала для торжества платье от Oscar de la Renta
Фото © Instagram / kaleycuoco
46-летняя Сара Полсон, которую полюбили после её роли в сериале "Американская история ужасов", предстала перед зрителями в платье от Prada, добавив на свой гипс дизайнерский логотип
Фото © Instagram / prada
25-летняя Эмма Коррин, полюбившаяся по роли в сериале "Корона", подготовила для "Золотого глобуса" наряд от Miu Miu (Prada)
Фото © Instagram / miumiu
27-летняя Джулия Гарнер, покорившая сердца многих после сериалов "Озарк" и "Грязный Джон", прошлась по ковровой дорожке в платье от Chanel
Фото © Instagram / ellebrasil
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