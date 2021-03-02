Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

10 звёзд на "Золотом глобусе", которые перетянули всё внимание на свои невероятные наряды

К такого рода мероприятиям актрисы и актёры обычно подходят серьёзно и готовятся заранее, продумывая концепт образа. А в 2021 году им пришлось ещё и поломать голову над тем, как это красиво продемонстрировать в условиях всеобщей самоизоляции. Но, видимо, звёзды старались не зря, ведь модным журналам уровня Vogue выбрать лучшие наряды было ой как непросто.

2 марта 2021, 07:38

Фото © Instagram / ellebrasil и marieclairemag

31-летняя Лили Коллинз, ставшая кумиром для многих после таких картин, как "С любовью, Рози", "Белоснежка: Месть гномов", и сериала "Эмили в Париже", предстала перед фанатами в платье от Yves Saint Laurent

Фото © Instagram / lilyjcollins

Фото © Instagram / lilyjcollins

22-летняя Эль Фэннинг, известная по фильмам "Малефисента" и "Неоновый демон", а также сериалу "Великая", нарядилась для "Золотого глобуса" в платье от Gucci

Фото © Instagram / ellefanning

Фото © Instagram / ellefanning

24-летняя Аня Тейлор-Джой, которую все знают по фильмам "Эмма", "Стекло" и сериалу "Ход королевы", выбрала для красной дорожки образ от Dior

Фото © Instagram / dior

Фото © Instagram / dior

35-летняя Аманда Сейфрид, звезда фильмов "Мамма мия!", "Письма к Джульетте" и "Отверженные", для церемонии подготовила образ от Oscar de la Renta

Фото © Instagram / marieclairemag

Фото © Instagram / marieclairemag

35-летняя Кейли Куоко, которую многие запомнили по её роли в сериале "Теория большого взрыва", выбрала для торжества платье от Oscar de la Renta

Фото © Instagram / kaleycuoco

Фото © Instagram / kaleycuoco

46-летняя Сара Полсон, которую полюбили после её роли в сериале "Американская история ужасов", предстала перед зрителями в платье от Prada, добавив на свой гипс дизайнерский логотип

Фото © Instagram / prada

Фото © Instagram / prada

25-летняя Эмма Коррин, полюбившаяся по роли в сериале "Корона", подготовила для "Золотого глобуса" наряд от Miu Miu (Prada)

Фото © Instagram / miumiu

Фото © Instagram / miumiu

27-летняя Джулия Гарнер, покорившая сердца многих после сериалов "Озарк" и "Грязный Джон", прошлась по ковровой дорожке в платье от Chanel

Фото © Instagram / ellebrasil

Фото © Instagram / ellebrasil

Случайное фото девушки во время протестов сделало её моделью, чей уверенный взгляд поразил агентства

Случайное фото девушки во время протестов сделало её моделью, чей уверенный взгляд поразил агентства

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1