"Мерседесы" Высоцкого и маслкары спортсменов: на чём ездили знаменитости в СССР
Признанные актёры, певцы, музыканты и другие известные в СССР люди с доступом к дефицитным товарам всегда желали самого лучшего. Отдельной страстью советских селебрити были автомобили. Некоторые предпочитали изящество, грацию и комфорт, другие любили скорость и адреналин.
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Высоцкий и его машины
Серо-голубой BMW 2500 появился у Высоцкого благодаря жене Марине Влади. Седан в уникальном для СССР цвете, с двигателем объёмом 2,5 литра и мощностью 150 л.с. разгонялся до скорости 100 км/ч меньше чем за 11 секунд. Высоцкий любил гонять и часто проверял машины на максимальную скорость. BMW 2500 исправно радовал музыканта — автомобиль разгонялся почти до 200 километров в час. Если верить легенде, то с гастролей в Германии Высоцкий привёз две такие машины. Правда, поездить удалось только на одной — вторая оказалась в угоне.
В 1976 году Высоцкий купил первый Mercedes W116 цвета "голубой металлик". Этот автомобиль, по словам друзей артиста, знала вся Москва — и простые люди, и сотрудники ГАИ, которые почти всегда вытягивались по стойке смирно при виде мчащегося автомобиля со звездой на капоте. Он оснащался самым мощным двигателем из всех возможных — бензиновым V8 объёмом 6,9 литра. Машина не уцелела — на ней спешивший на выступление Высоцкий врезался в трамвай. Через три года на гастролях в Германии музыкант приобрёл ещё один "мерседес", более мощный. Но роскошным купе 350 SLC любимцу советской публики насладиться не удалось: возвращаясь с гастролей, Высоцкий не справился с управлением и вылетел на обочину на трассе Москва — Брест.
Немецкий люкс
Другие звёзды эстрады и кино тоже любили "мерседесы". Например, в конце 80-х один из первых люксовых седанов купила Алла Пугачёва. Она приобрела Mercedes 230 в кузове W123. Немецкие седаны любили и в семье Михалковых. Молодой актёр Никита Михалков в 1979 году стал обладателем автомобиля Mercedes W115 1976 года выпуска, а его отец — популярный детский писатель Сергей Михалков — двумя годами позднее приобрёл Mercedes 280S 1974 года выпуска. Немецкие седаны были популярны у деятелей искусства, и в разное время их владельцами были Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Геннадий Хазанов, Эльдар Рязанов и другие.
Фото © drive2.ru
На гонорары от заграничных спектаклей театральный режиссёр Георгий Товстоногов купил Mercedes-Benz W123. С этой машиной он не расставался до последнего — 23 мая 1989 года после репетиции в Большом драматическом театре Товстоногов сел за руль и отправился домой. Примерно через 25 минут после начала движения у него случился сердечный приступ. Несмотря на резкое ухудшение самочувствия, Товстоногов успел остановить машину на Суворовской площади. Режиссёр был похоронен в Ленинграде — в Некрополе мастеров искусств на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.
Георгий Товстоногов возле своего "мерседеса", середина 1980-х. Фото © snob.ru / Архив БДТ
Любовь балерин
Прима Большого театра Ольга Лепешинская ещё в 1940-х ездила по Москве на кабриолете Ford V8. Эффектная машина и не менее эффектная девушка привлекали внимание прохожих и постовых. Легенда гласит, что этот автомобиль Лепешинской через тогдашнего главу МИД Литвинова подарил кто-то из американских бизнесменов. Не менее яркая машина была у Валентины Серовой — советской звезды театра и кино. По столице она передвигалась на сверхэффектном трофейном родстере Opel Super 6 с доработками от немецкого ателье Glaser.
Однако всех коллег по цеху переплюнула Галина Уланова. Белый американский Mercury Monterey 1958 года выпуска с огромным мотором было очень просто узнать на улицах Москвы. Этот белоснежный "пароход" Уланова купила во время гастролей в США. На автомобиле Mercury Уланова ездила около десяти лет, пока в её автопарке не появился Citroen DS ID19 1967 года выпуска. Ходили слухи, что он стал подарком известного модельера Пьера Кардена.
Mercury Medalist 1958 — Галина Уланова, балерина. Фото © motor.ru
Другой знаменитый француз — Matra-Bonnet Djet VS 1965 года выпуска — тоже был известен на улицах Москвы, на нём рассекал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Правда, эту машину он не покупал — двухместный спорткар ему подарили в знак уважения за полёт в космос. Но из-за косых взглядов руководства ЦК КПСС Гагарин гонял на подаренном спорткаре нечасто, предпочитая для ежедневных поездок обычную "Волгу".
Спорткар Юрия Гагарина Matra Djet V. Фото © ТАСС / Мастюков Валентин
Очень успешные журналисты
Bentley 1938. Виктор Луи, журналист. Фото © motor.ru
Про автопарк советского журналиста Виктора Луи до сих пор слагают легенды. Популярный журналист мог похвастаться совершенно уникальными для СССР автомобилями: в его гараже были классические Ford Mustang Fastback и Porsche 911S 1968 года, Land Rover Defender и уникальный Bentley 1938 года выпуска, доработанный в мастерской Erdmann & Rossi. В гараже другого известного публициста — Льва Гинзбурга — помимо дефицитных советских автомобилей также побывали и уникальные машины, например Porsche 911 Targa.
Селебрити и маслкары
Oldsmobile Toronado Алексея Уланова. Фото © m4don.info
Американские машины с огромными моторами — особая любовь советских звёзд эстрады, кино и спорта. Фигурист и олимпийский чемпион Алексей Уланов был одним из главных ценителей американской мощи и купил себе Oldsmobile Toronado 1969 года с огромным мотором V8 объёмом 7,5 литра. Позднее свой маслкар Oldsmobile Cutlass 1970 года приобрёл писатель и сценарист Фёдор Шахмагонов. Настоящая ракета с V8 была главной любовью автора сценариев к фильмам "Поднятая целина", "Судьба человека" и "Меченый атом". Помимо очень мощных "американцев" в гараже Шахмагонова было и классическое купе Buick Le Sabre 1962 года выпуска, на котором он ездил по ночным дорогам Москвы.
Другие звёзды тоже были в восторге от американских машин. Актриса Нонна Мордюкова ездила на купе Lincoln Continental Mark IV 1974 года, однако через два года продала машину из-за частых поломок. Особенно стильным среди коллег считался певец Александр Градский. По Москве он передвигался на чёрном автомобиле Buick Electra 225 Custom 1974 года выпуска. Однако самой быстрой машиной обладал дирижёр Альгис Жюрайтис. Во время гастролей в США он приобрёл Chevrolet Corvette Stingray ярко-белого цвета.