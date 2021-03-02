"Мерседесы" Высоцкого и маслкары спортсменов: на чём ездили знаменитости в СССР

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Высоцкий и его машины

Серо-голубой BMW 2500 появился у Высоцкого благодаря жене Марине Влади. Седан в уникальном для СССР цвете, с двигателем объёмом 2,5 литра и мощностью 150 л.с. разгонялся до скорости 100 км/ч меньше чем за 11 секунд. Высоцкий любил гонять и часто проверял машины на максимальную скорость. BMW 2500 исправно радовал музыканта — автомобиль разгонялся почти до 200 километров в час. Если верить легенде, то с гастролей в Германии Высоцкий привёз две такие машины. Правда, поездить удалось только на одной — вторая оказалась в угоне.









В 1976 году Высоцкий купил первый Mercedes W116 цвета "голубой металлик". Этот автомобиль, по словам друзей артиста, знала вся Москва — и простые люди, и сотрудники ГАИ, которые почти всегда вытягивались по стойке смирно при виде мчащегося автомобиля со звездой на капоте. Он оснащался самым мощным двигателем из всех возможных — бензиновым V8 объёмом 6,9 литра. Машина не уцелела — на ней спешивший на выступление Высоцкий врезался в трамвай. Через три года на гастролях в Германии музыкант приобрёл ещё один "мерседес", более мощный. Но роскошным купе 350 SLC любимцу советской публики насладиться не удалось: возвращаясь с гастролей, Высоцкий не справился с управлением и вылетел на обочину на трассе Москва — Брест.

Немецкий люкс

Другие звёзды эстрады и кино тоже любили "мерседесы". Например, в конце 80-х один из первых люксовых седанов купила Алла Пугачёва. Она приобрела Mercedes 230 в кузове W123. Немецкие седаны любили и в семье Михалковых. Молодой актёр Никита Михалков в 1979 году стал обладателем автомобиля Mercedes W115 1976 года выпуска, а его отец — популярный детский писатель Сергей Михалков — двумя годами позднее приобрёл Mercedes 280S 1974 года выпуска. Немецкие седаны были популярны у деятелей искусства, и в разное время их владельцами были Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Геннадий Хазанов, Эльдар Рязанов и другие.

На гонорары от заграничных спектаклей театральный режиссёр Георгий Товстоногов купил Mercedes-Benz W123. С этой машиной он не расставался до последнего — 23 мая 1989 года после репетиции в Большом драматическом театре Товстоногов сел за руль и отправился домой. Примерно через 25 минут после начала движения у него случился сердечный приступ. Несмотря на резкое ухудшение самочувствия, Товстоногов успел остановить машину на Суворовской площади. Режиссёр был похоронен в Ленинграде — в Некрополе мастеров искусств на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Георгий Товстоногов возле своего "мерседеса", середина 1980-х. Фото © snob.ru / Архив БДТ

Любовь балерин

Прима Большого театра Ольга Лепешинская ещё в 1940-х ездила по Москве на кабриолете Ford V8. Эффектная машина и не менее эффектная девушка привлекали внимание прохожих и постовых. Легенда гласит, что этот автомобиль Лепешинской через тогдашнего главу МИД Литвинова подарил кто-то из американских бизнесменов. Не менее яркая машина была у Валентины Серовой — советской звезды театра и кино. По столице она передвигалась на сверхэффектном трофейном родстере Opel Super 6 с доработками от немецкого ателье Glaser.





Однако всех коллег по цеху переплюнула Галина Уланова. Белый американский Mercury Monterey 1958 года выпуска с огромным мотором было очень просто узнать на улицах Москвы. Этот белоснежный "пароход" Уланова купила во время гастролей в США. На автомобиле Mercury Уланова ездила около десяти лет, пока в её автопарке не появился Citroen DS ID19 1967 года выпуска. Ходили слухи, что он стал подарком известного модельера Пьера Кардена.

Mercury Medalist 1958 — Галина Уланова, балерина. Фото © motor.ru

Другой знаменитый француз — Matra-Bonnet Djet VS 1965 года выпуска — тоже был известен на улицах Москвы, на нём рассекал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Правда, эту машину он не покупал — двухместный спорткар ему подарили в знак уважения за полёт в космос. Но из-за косых взглядов руководства ЦК КПСС Гагарин гонял на подаренном спорткаре нечасто, предпочитая для ежедневных поездок обычную "Волгу".

Спорткар Юрия Гагарина Matra Djet V. Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Очень успешные журналисты

Bentley 1938. Виктор Луи, журналист. Фото © motor.ru

Про автопарк советского журналиста Виктора Луи до сих пор слагают легенды. Популярный журналист мог похвастаться совершенно уникальными для СССР автомобилями: в его гараже были классические Ford Mustang Fastback и Porsche 911S 1968 года, Land Rover Defender и уникальный Bentley 1938 года выпуска, доработанный в мастерской Erdmann & Rossi. В гараже другого известного публициста — Льва Гинзбурга — помимо дефицитных советских автомобилей также побывали и уникальные машины, например Porsche 911 Targa.

Селебрити и маслкары

Oldsmobile Toronado Алексея Уланова. Фото © m4don.info

Американские машины с огромными моторами — особая любовь советских звёзд эстрады, кино и спорта. Фигурист и олимпийский чемпион Алексей Уланов был одним из главных ценителей американской мощи и купил себе Oldsmobile Toronado 1969 года с огромным мотором V8 объёмом 7,5 литра. Позднее свой маслкар Oldsmobile Cutlass 1970 года приобрёл писатель и сценарист Фёдор Шахмагонов. Настоящая ракета с V8 была главной любовью автора сценариев к фильмам "Поднятая целина", "Судьба человека" и "Меченый атом". Помимо очень мощных "американцев" в гараже Шахмагонова было и классическое купе Buick Le Sabre 1962 года выпуска, на котором он ездил по ночным дорогам Москвы.