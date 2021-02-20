Убийцы красоты: могут ли лопнуть перекачанные губы и почему один укол может быть смертельным

Видео плачущей девушки из Красноярска с опухшей после визита к косметологу верхней губой взорвало "Тикток" и "Инстаграм". Лайф пообщался с экспертами и выяснил, что могло стать причиной такого отёка и почему все, кто посещает неквалифицированных специалистов, рискуют оказаться в такой же ситуации, как красноярская блогерша.

Виктория Беневолент решила придать объёма своим губам с помощью гиалуроновой кислоты и обратилась к новому косметологу. Когда процедура кончилась, девушка вернулась домой, но чуть позже её верхняя губа стала опухать. Отёк был настолько сильным, что Виктории стало сложно говорить, но всё-таки своими эмоциями девушка поделилась в сториз с подписчиками и в "Тиктоке". Имени специалиста девушка не раскрывает, но отмечает, что теперь она — наглядный пример для всех девочек, которые ходят к непроверенным мастерам.

— Вероятно, у девушки началась аллергическая реакция на препарат, который ей вкололи. От этого никто не застрахован. Но, если бы она обратилась не к первому встречному косметологу, а к хорошему специалисту, он бы смог предотвратить такую опухоль. Скорее всего, препарат ставил не врач, а доморощенный косметолог или выпускник краткосрочных курсов, который не знает анатомию и то, как организм может реагировать на инъекции, — считает косметолог, тренер по препаратам Екатерина Захарова.

Отёк, как утверждает эксперт, после инъекций бывает всегда и держится в среднем до пяти дней. Это нормально, поскольку в организм вводится что-то инородное — и он это отторгает.

В одном из видео Виктория в слезах утверждает, что у неё в любой момент может лопнуть губа. Но, по словам Екатерины Захаровой, ни губы, ни скулы, ни нос, ни головка мужского полового органа, в которые вкалываются филлеры и другие препараты, не могут лопнуть — ткани очень эластичны и справляются с косметологической нагрузкой.

"Серые" схемы со смертельным исходом

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Если косметолог, который ставил Виктории препарат, не просто спровоцировал аллергическую реакцию, а ещё и попал в сосуд, то высок риск отмирания тканей, которые придётся отрезать.

— Непрофессионалы вводят гиалуроновую кислоту за пять тысяч. Последствия такой экономии — аллергия, искривлённые губы, пережатые сосуды. Ведь анатомию эти люди не знают, вкалывают абы как. Игла может попасть в вену, и, если даже маленькая капля средства попадёт в кровь, — это эмболия, смертельно опасно, — добавила Екатерина Захарова.

По словам врача – дерматолога-косметолога Елены Паули, минимум два раза в неделю к ней обращаются пострадавшие от "серых специалистов". Они не скрывают отсутствия медицинского образования, а клиентам предлагают весь спектр услуг: от маникюра до новых губ. И это всё за копейки.

Непрофессионалы часто ошибаются, вводят неправильные препараты по неправильным технологиям. Из-за этого у клиентов случается асимметрия лица, происходит окостенение тканей и проявляются аллергические реакции, как у Виктории из Красноярска.

Самое страшное — когда "специалист" попадает иглой в вену, препарат образует тромб или перекрывает приток крови к жизненно важным органам, что приводит к смерти клиента.

Хайп и закон

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Источники Лайфа сообщают, что Виктория ранее уже публиковала видео с изуродованным лицом, но они остались без внимания публики и СМИ. Только после того, как девушка повторно выложила видео в "Тикток", её ролики подхватили рекомендательные системы — и блогер смогла хайпануть.

— Судя по видео, всё было сделано специально — с прицелом на хайп и скандал. Потому что с таким отёком её должны были оставить в больнице и оказать помощь, а она все видео из дома записывает и только говорит о том, что ей плохо. Возможно, девушка решила рискнуть своим здоровьем, чтобы привлечь подписчиков, — предполагает Екатерина Захарова.

Тем не менее косметолога, который ставил Виктории препарат и, вероятно, не имеет медицинского образования, раз спровоцировал такой сильный отёк, можно привлечь к ответственности.

За реализацию несертифицированных препаратов продавца штрафуют на пять миллионов рублей. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения и лицензии наказывается штрафом — 2500 рублей для частного лица и 40–50 тысяч рублей для юрлица. Правда, такие суммы легко "отбить" на следующих клиентах, которые могут пострадать от рук непрофессионала.

Если же "специалист" занимается частной медицинской практикой без лицензии и это повлекло за собой по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наступает уголовная ответственность. Как отметил юрист Андрей Некрасов, такое преступление наказывается штрафом до 100 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до трёх лет. В отдельных случаях суд выносит более строгий приговор — лишение свободы на срок до трёх лет.

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