Карпович показала сюрприз от Прилучного на 35-летие, которое она отметила в один день с его бывшей

1 марта Мирослава Карпович отметила 35-летие. И без сюрпризов в этот день звезда "Папиных дочек" не осталась. Утро актрисы началось с роскошного завтрака в ресторане, который сопровождался живой музыкой. Девушка похвасталась в инстаграм-историях оформлением стола, который был украшен цветами и свечами и усыпан лепестками роз.

Примечательно, что в этот же день 32-летие отметила бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце. Однако праздник у актрисы вышел более сдержанным. Она сходила в спортзал, встретилась с подругой, а потом распаковывала подарки вместе с детьми. Павел и Агата развелись летом 2020 года, в качестве причины разрыва называли его роман с "папиной дочкой". Однако, похоже, и с новой возлюбленной у него в отношениях не всё гладко. Ранее друзья актёра рассказали, что он до сих пор не представляет им Карпович как свою девушку.