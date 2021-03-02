Карпович показала сюрприз от Прилучного на 35-летие, которое она отметила в один день с его бывшей
Праздник у актрисы удался благодаря стараниям возлюбленного.
Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich, bugevuge
1 марта Мирослава Карпович отметила 35-летие. И без сюрпризов в этот день звезда "Папиных дочек" не осталась. Утро актрисы началось с роскошного завтрака в ресторане, который сопровождался живой музыкой. Девушка похвасталась в инстаграм-историях оформлением стола, который был украшен цветами и свечами и усыпан лепестками роз.
Дальше градус романтики только повысился. "Папину дочку" ждал полёт на вертолёте, из которого она увидела огромную поздравительную надпись, оставленную на снегу и сопровождённую сердечком: "Мирус, с днём рождения".
Артистка не стала напрямую указывать имя своего возлюбленного, устроившего ей сюрприз, но сделала очень ясный намёк. "Прилучший волшебник", — отметила Карпович на видео, обыграв фамилию Прилучного.
Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich
Примечательно, что в этот же день 32-летие отметила бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце. Однако праздник у актрисы вышел более сдержанным. Она сходила в спортзал, встретилась с подругой, а потом распаковывала подарки вместе с детьми. Павел и Агата развелись летом 2020 года, в качестве причины разрыва называли его роман с "папиной дочкой". Однако, похоже, и с новой возлюбленной у него в отношениях не всё гладко. Ранее друзья актёра рассказали, что он до сих пор не представляет им Карпович как свою девушку.
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