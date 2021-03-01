Бывшая жена солиста Little Big впервые высказалась о его романе с Таюрской, которую считала подругой
Влюблённые поженились в 2016-м, через год у них родился сын, но даже он не спас отношения двух творческих личностей.
Скриншот © YouTube / Ксения Собчак. Фото © Instagram / smelaya_ira
Бывшая жена солиста группы Little Big Ильи Прусикина стала гостьей шоу "Осторожно, Собчак", где не обошлось без болезненных вопросов о разводе. Прусикин и Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, сами сообщили о своём разрыве в конце лета 2020 года. После прокатилась волна слухов о том, что причиной послужил роман музыканта с коллегой по группе Софьей Таюрской. Подобные разговоры не утихают до сих пор, однако Ирина отрицает эту информацию.
Ирина Смелая. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Меня настолько [...] эта басня, эта сказка и эти выдумки подписчиков, что они там [...], у них было то, у них было это, что я уже думаю: "Ребят, ну серьёзно?"
Фото © Instagram / smelaya_ira, Telegram / "Немалахов"
Тем не менее Ксения Собчак не побоялась сказать своей гостье в лицо горькие слова. Ведущая отметила со ссылкой на друзей, которые близко общаются с Прусикиным, что у Ильи и Софьи "достаточно нежные отношения" и что сейчас они встречаются. Ирина заявила, что ничего не знает. Однако, когда указала, что больше не общается с Софьей, переменилась в лице.
Они не встречаются. Ну, может быть. Мы же расстались. Каждый сейчас имеет право на личную жизнь. С Софьей мы сейчас не общаемся. Раньше мы хорошо дружили. Её мама — акушер-гинеколог, она мне помогала рожать. <...> У меня нет к ней злости или обиды
Ирина Смелая (слева) и Софья Таюрская. Фото © Instagram / smelaya_ira, sonyatayurskaya
Собчак спросила у Ирины, правда ли та негативно относится к женщинам, которые встречаются с женатыми мужчинами. "Я, в принципе, не понимаю, зачем люди лезут в чужие жизни. Если я влюбляюсь в человека, а он женат, я чуть-чуть пострадаю и скажу "до свидания". Я не буду ничего делать, чтобы расстроить его брак. Меня бы это потом мучило, что из-за меня страдает другой человек", — ответила девушка. По словам Смелой, она ненавидела бы человека, который разрушил её семью. Также экс-жена Прусикина заявила, что к Таюрской она относится ровно и не хотела бы быть на её месте.
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