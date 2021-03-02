В Кремле назвали преждевременным "рубить все концы" с ПАСЕ

В Кремле не считают нужным "рубить все концы" с ПАСЕ до тех пор, пока в организации не откажутся от взаимодействия с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ. Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия", – отметил представитель Кремля.

Он также отметил, что в Совете Европы не все настроены к России негативно. Там звучат и "весьма трезвые голоса", но есть и "призывы рубить все концы". Москве же импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости диалога. Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин является сторонником диалога во всех областях, поэтому страна готова к продвинутому сотрудничеству настолько, насколько к этому готовы иностранные партнёры.

Ранее Лайф рассказывал, что представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко позволил себе прямо с трибуны оскорбить российских коллег Петра Толстого и Леонида Слуцкого. Россия обратилась к руководству ассамблеи с просьбой дать оценку высказываниям.

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