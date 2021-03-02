Мишустина накормили супом из сайры и гречневой кашей в барнаульской школе

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Алтайский край лично проверил качество горячего питания в средней общеобразовательной школе № 53 Барнаула. В меню был представлен суп из сайры, гречка с котлетой и ломтиками отварной моркови и, разумеется, компот.

Премьеру обед понравился. Он вспомнил, что в школьные годы это были его самые любимые блюда.

"Это было самое вкусное — котлета с гречкой", — признался Мишустин во время общения со школьниками.

После основного блюда премьер поинтересовался, что дают на десерт. Директор школы в ответ похвалила школьную выпечку, которая "расходится на ура". Мишустин рассказал, что в его детстве мучное тоже пользовалось спросом и было вполне доступным по цене: пирожки с повидлом стоили пять копеек, а с мясом — десять.

Напомним, обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием предложил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию в январе 2020 года. А уже летом правительство приступило к реализации намеченного и ввело бесплатное питание для всех школьников с первого по четвёртый класс.

А ранее Лайф рассказывал о проекте "Шеф в школе", который Российское движение школьников запустило осенью 2020 года с целью выяснить реальное положение дел в школьном питании. К проекту в качестве эксперта и наставника присоединился известный шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев. Он разрабатывает собственный вариант школьного меню, учитывая и региональные особенности рациона, и уже имеющуюся базу продуктов, которые поступают на пищеблок.

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