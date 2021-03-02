Родные пациентов больницы под Красноярском застали реаниматолога пьяным на работе — видео

Пьяный врач в одной из больниц Шушенского района. Видео © Соцсети

В одной из больниц Шушенского района Красноярского края разгорелся скандал после того, как её посетители сняли на видео якобы пьяного анестезиолога-реаниматолога. Авторы ролика утверждают, что медик еле держался на ногах и не мог связать двух слов.

Возмущение людей вызвало то, что у одного из них в медучреждении находится младший брат. Как рассказали его родственники изданию "Енисей", они долго не могли узнать о состоянии парня, кроме того что тот лежит в бессознательном состоянии на аппарате ИВЛ. В итоге приехали в больницу и на входе увидели врача, который уже собирался уходить после дежурства. Завязалась перепалка. Медик пару раз вяло замахнулся на автора видео в попытке отнять телефон. В итоге возмущённые родственники вызвали полицию.

Героем ролика оказался заместитель главного врача Сергей Миколаускас. После публикации видео прокуратура Шушенского района организовала проверку. В ведомстве отметили, что будет дана оценка действиям работодателя по контролю за соблюдением работниками режима рабочего дня, качеству оказания населению медицинской помощи, а при наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В ситуации разбирается и региональный Минздрав.

Ранее на Ставрополье пациентка умерла во время аборта. Для установления точной причины смерти пациентки и обстоятельств оказания медицинской помощи назначены судебные экспертизы. Правоохранители изъяли медицинскую документацию и вещественные доказательства.

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