Ухаживающим за инвалидами россиянам предложили предоставить дополнительный отпуск
Авторами законопроекта выступили члены Совфеда.
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У определённой категории россиян может появиться возможность брать дополнительный неоплачиваемый отпуск на работе. Речь идёт о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы, сообщает "Российская газета".
Законопроект подготовили в Совете Федерации. В нём предлагается предоставлять дополнительный отдых за свой счёт в течение двух недель. Сейчас документ находится на рассмотрении в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
При этом отмечается, что для принятия закона необходимо сперва определить чёткие критерии тех, кто нуждается в уходе, например наличие результатов медицинской экспертизы. На предоставление льгот также будут влиять состояние в родстве, совместное проживание и другие факторы.
Напомним, сейчас на дополнительные неоплачиваемые отпуска могут рассчитывать родители-одиночки с детьми в возрасте до 14 лет, родители, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, и родители, воспитывающие более двух детей в возрасте до 14 лет.
А ранее Лайф рассказывал, что россиянам могут увеличить длительность отпуска за ненормированный рабочий день.
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