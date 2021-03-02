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За сутки в России выявили менее 11 тысяч новых случаев коронавируса

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 268 215 заболевших.

2 марта 2021, 08:07

За сутки в России выявили 10 565 новых случаев коронавируса, умер 441 пациент, выздоровело 14 966. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

У россиян выявили 3,5 тысячи мутаций коронавируса

У россиян выявили 3,5 тысячи мутаций коронавируса

В пятёрке по заболеваемости Москва (+1277 случаев за сутки), Петербург (+937), Подмосковье (+617), Нижегородская (+383) и Воронежская (+291) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших в Петербурге (+2659 за сутки), Москве (+1796), Подмосковье (+575), Нижегородской (+425) и Ростовской (+319) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 268 215 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 86 896 пациентов, выздоровело 3 838 040 человек.

С 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек. При этом, как заявил президент Владимир Путин, российские вакцины эффективны не только против обычного коронавируса, но и против его мутаций.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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