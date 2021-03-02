СК Белоруссии намерен инициировать процедуру экстрадиции Тихановской
Документы о необходимости её возвращения на родину переданы в генпрокуратуру республики.
Фото © AP / ТАСС
Следственный комитет Белоруссии заявил о намерении начать процедуру экстрадиции бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу ведомства.
Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама политик сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.
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