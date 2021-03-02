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СК Белоруссии намерен инициировать процедуру экстрадиции Тихановской

Документы о необходимости её возвращения на родину переданы в генпрокуратуру республики.

2 марта 2021, 08:10
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Следственный комитет Белоруссии заявил о намерении начать процедуру экстрадиции бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу ведомства.

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Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама политик сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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