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Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей в РФ

Однако, по словам спикера Совфеда, Москву не может не беспокоить поведение интернет-гигантов.

2 марта 2021, 08:04
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Блокировка иностранных соцсетей — это не путь России, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, по её словам, РФ изучает опыт других стран в этом вопросе — Китая, Турции, Австралии.

"Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объёмом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности — это бессмысленное занятие", — цитирует её РИА "Новости".

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Спикер Совфеда добавила, что Рунет активно развивается и РФ не могут не беспокоить некоторые меры, которые принимают интернет-гиганты.

А ранее стало известно, что популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории площадок.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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