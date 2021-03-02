Участника Евровидения-2021 от России решили выбрать зрительским голосованием

Артист, который представит Россию на Евровидении в мае этого года, будет выбран зрителями путём голосования в прямом эфире Первого канала, которое состоится 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе Евровидение в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", — сообщили журналистам.

По словам продюсера телеканала Юрия Аксюты, всего есть два способа определения артиста, который выступит на музыкальном конкурсе: выбор самого вещателя, как это было в прошлые годы, и путём зрительских симпатий. В этот раз было решено прибегнуть ко второму способу.

Как ранее сообщал Лайф, по некоторым данным, главным претендентом на то, чтобы представлять Россию на международном песенном конкурсе, является группа Little Big. Она должна была выступить в Роттердаме в прошлом году, но из-за пандемии формат мероприятия поменялся с конкурса на онлайн-шоу.

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