В Горбачёв-фонде рассказали, зачем экс-президент СССР снимался в рекламе пиццы

Для того чтобы привлечь деньги на свои проекты, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв участвовал в съёмках рекламы для брендов Pizza Hut (1997 год) и Louis Vuitton (2007 год). Об этом рассказал глава пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко.

"Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял: Горбачёв-фонда и Международного зелёного креста", — пояснил Палажченко в беседе с РИА "Новости".

Деньги, по его словам, пошли на добрые дела. В частности, профинансированные программы помогли и продолжают помогать детям, больным лейкемией. Он отметил, что Раиса Горбачёва в своё время приняла их страдания очень близко к сердцу.

Горбачёв рассказал о том, что без гласности не было бы перестройки. Сегодня он празднует 90-летний юбилей.

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