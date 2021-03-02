Производители договорились о сдерживании цен на курицу и яйца
Для мониторинга ситуации будет сформирована группа специалистов.
Фото © ТАСС / dpa / Soeren Stache
Министерство сельского хозяйства России сообщило о заключении договорённости между ключевыми производителями мяса птицы и яиц о сдерживании роста цен на продукцию. Информацию опубликовали на сайте ведомства.
"По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца", — отметили в ведомстве.
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев отметил, что для мониторинга ситуации на этом рынке будет создана специализированная отраслевая рабочая группа. Она будет содействовать согласованности решений в птицеводческой области.
Напомним, недавно стало известно о том, что цены на яйца и мясо курицы в России могут повыситься сразу на 10%.
Выбор редакции
Отрава в доме: от чего погиб бывший глава Минсельхоза России Александр Назарчук
"Прекрасный источник белка": диетолог раскрыла лучшую замену колбасе на бутербродах
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
В Кремле назвали преждевременным "рубить все концы" с ПАСЕ
В Перми медсестру уволили после избиения ребёнка
Комментариев: 0