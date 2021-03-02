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Производители договорились о сдерживании цен на курицу и яйца

Для мониторинга ситуации будет сформирована группа специалистов.

2 марта 2021, 09:21
<p>Фото © ТАСС / dpa / Soeren Stache</p>

Фото © ТАСС / dpa / Soeren Stache

Министерство сельского хозяйства России сообщило о заключении договорённости между ключевыми производителями мяса птицы и яиц о сдерживании роста цен на продукцию. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

"По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца", — отметили в ведомстве.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев отметил, что для мониторинга ситуации на этом рынке будет создана специализированная отраслевая рабочая группа. Она будет содействовать согласованности решений в птицеводческой области.

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Напомним, недавно стало известно о том, что цены на яйца и мясо курицы в России могут повыситься сразу на 10%.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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