Матвиенко озвучила возможные сроки индексации пенсий работающих пенсионеров

В парламенте и правительстве положительно относятся к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, работа над этим поручением президента уже идёт.

"Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

По словам Матвиенко, для того чтобы такая индексация проводилась ежегодно, правительству необходимо найти источники финансирования. Сейчас их нет, поэтому о сроках пока говорить рано. Тем не менее она не исключила, что индексация может начаться в новом бюджетном цикле.

Как сообщал Лайф, Валентина Матвиенко также озвучила размер своей пенсии, опровергнув слухи о том, что та составляет 450 тысяч рублей.

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