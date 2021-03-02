Зеленский сделал прививку от ковида вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г"
Первая партия препарата поступила на Украину 23 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса индийским препаратом CoviShield. Об этом сам лидер Незалежной сообщил в "Инстаграме".
"Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться. Бояться нечего, подаю личный пример", — написал он.
Напомним, 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в красной зоне больницы в Черкасской области. А вот бывший президент Незалежной Пётр Порошенко оказался не в восторге от вакцины, он назвал её словом на букву "г".
Выбор редакции
"Король голый": Жена Медведчука жёстко раскритиковала Зеленского после блокировки телеканалов
На Украине более 20 врачей почувствовали себя плохо после прививки от коронавируса индийской вакциной
Скандальный бывший генпрокурор Украины Луценко похудел ради карьеры телезвезды
Влюблённых нашли мёртвыми в квартире в Новосибирске, а рядом – кольцо и записку с предложением руки
Экс-бойфренд Бузовой Дава расплатился с миллионным долгом перед риелторами
Комментариев: 0