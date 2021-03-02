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Зеленский сделал прививку от ковида вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г"

Первая партия препарата поступила на Украину 23 февраля.

2 марта 2021, 11:10

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса индийским препаратом CoviShield. Об этом сам лидер Незалежной сообщил в "Инстаграме".

"Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться. Бояться нечего, подаю личный пример", — написал он.

Напомним, 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в красной зоне больницы в Черкасской области. А вот бывший президент Незалежной Пётр Порошенко оказался не в восторге от вакцины, он назвал её словом на букву "г".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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