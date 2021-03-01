"Говно привезли": Порошенко жёстко раскритиковал индийскую вакцину от ковида, которую доставили Украине. Видео © Twitter / moments_Spring

Бывший президент Украины Пётр Порошенко резко раскритиковал индийскую вакцину AstraZeneca, которой прививают население страны от коронавируса. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета в Верховной раде.

Глава партии "Европейская солидарность" отметил, что недавно вернулся из Прикарпатья, где ситуация с ковидом критическая. Тем не менее жители прививаться не хотят.

"На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, — потому что говно привезли", — заявил Порошенко.

По мнению экс-лидера Незалежной, это произошло из-за коррупции и профнепригодности. Он добавил, что обеспечение населения вакцинами на сегодняшний день — это соревнование, где каждая страна сама за себя, и президент Владимир Зеленский его проиграл.

Порошенко также пояснил причины новой вспышки коронавируса на западе Украины. Он считает, что виной этому распространение нового штамма и незакрытые лыжные курорты, например Буковель. Там продолжают отдыхать люди, а владельцы "набивают карманы", несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе.

Напомним, 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Самым первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в красной зоне больницы в Черкасской области.

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