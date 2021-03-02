Подмосковные врачи спасли пациента с 90-процентным поражением лёгких спустя почти сто дней лечения

Врачи подмосковной больницы вылечили пациента с 90-процентным поражением лёгких. Чтобы поставить мужчину на ноги, медикам потребовалось почти сто дней, сообщили Лайфу в пресс-службе областного Минздрава.

56-летний житель Подмосковья поступил в Домодедовскую центральную городскую больницу несколько месяцев назад. Врачи диагностировали у него CoViD-19 и четвёртую степень поражения дыхательных органов. Мужчина был не в состоянии дышать самостоятельно, поэтому его решили подключить к аппарату ИВЛ, а к лечению привлекли специалистов из МОНИКИ имени Владимирского.

"Общими усилиями состояние пациента удалось стабилизировать, он пошёл на поправку. Всего мужчина провёл на больничной койке 98 дней", — рассказал главврач больницы Андрей Осипов.

Сейчас пациент выписан из стационара и находится на амбулаторном лечении под присмотром врачей. В ближайшее время его также ждут консультации со специалистами МОНИКИ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве врачам НИИ скорой помощи имени Склифосовского удалось полностью вылечить от коронавируса женщину со стопроцентным поражением лёгких.

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