Политолог объяснил, почему Тихановскую не получится экстрадировать в Белоруссию

"Вернуть её в Белоруссию не получится, потому что Литва и другие страны ЕС считают Тихановскую законным президентом. Никто этого не сделает. Как они могут человека выслать, если признали его уже президентом? Варианта с экстрадицией нет, а вариант соблюдения всех процедур понятен и очень логичен. Здесь каждый механизм работает по-своему. Как ещё государству действовать в таком случае? Цель здесь — заявить отношение белорусского государства к некоторым личностям", — сказал он.