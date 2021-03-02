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Политолог объяснил, почему Тихановскую не получится экстрадировать в Белоруссию

По его мнению, решение вернуть её на родину для государства носит лишь показательный характер.

2 марта 2021, 11:37
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Решение инициировать процедуру экстрадиции бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской является важным политическим действием, которое должно показать отношение Белоруссии к некоторым людям. Об этом Лайфу рассказал кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Вернуть её в Белоруссию не получится, потому что Литва и другие страны ЕС считают Тихановскую законным президентом. Никто этого не сделает. Как они могут человека выслать, если признали его уже президентом? Варианта с экстрадицией нет, а вариант соблюдения всех процедур понятен и очень логичен. Здесь каждый механизм работает по-своему. Как ещё государству действовать в таком случае? Цель здесь — заявить отношение белорусского государства к некоторым личностям", — сказал он.

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Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил о намерении начать процедуру экстрадиции Тихановской. Оппозиционерка обвиняется "в приготовлении к массовым беспорядкам" и "захвате зданий и сооружений".

Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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