Россияне рассказали, куда бы хотели поехать путешествовать этой весной
В числе лидеров у отдыхающих в основном города РФ.
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Весенний отдых многие россияне в этом году хотели бы провести в Стамбуле, Калининграде или Сочи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом для путешествий OneTwoTrip.
"Среди наиболее популярных и доступных на сегодняшний день направлений большинство путешественников (27%) назвали Стамбул, где в это время обычно проходит фестиваль тюльпанов. Вторым весенним направлением назвали Сочи — за него проголосовали 14% респондентов. На третьем месте (6%) находится Калининград", — цитирует RT данные исследования.
При этом среди других городов опрошенные называли Санкт-Петербург (4,6%), Кисловодск (2,5%), Дубай (2,5%), Белград (2%) и Москву (1,7%). И всё же большинство предпочитает не дальние вояжи, а обычные выезды на природу — за этот вариант отдыха высказались 54% участников исследования.
А ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать отпуск внутри страны. Также она озвучила условие для открытия границ с другими государствами. Она подчеркнула, что пока нельзя точно сказать, когда это произойдёт. Но, по её словам, если говорить про Россию, то эпидемиологическая ситуация в ней действительно улучшается.
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