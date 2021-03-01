Более 70% россиян ждут от начальства компенсации расходов на проезд до работы и обратно

Более 70% россиян признались, что ждут от своих работодателей полной или хотя бы частичной компенсации расходов на транспорт от работы до дома и обратно. К такому выводу пришли аналитики компаний "Ситимобил" и ResearchMe.

Ещё 18% респондентов считают, что начальство должно оплачивать лишь рабочие поездки по городу, если такие приходится совершать в течение дня. Каждый пятый признался, что при одинаковых условиях выбрал бы ту компанию, в которой пообещали бы компенсацию расходов на транспорт, однако пока такой бонус есть лишь у 9% опрошенных. При этом взамен на оплату транспорта россияне готовы отказаться от других корпоративных "плюшек", таких как абонемент в фитнес-зал, обучающие курсы и оплата обедов.

По данным опроса, полностью компенсирует своим сотрудникам затраты на такси 20,5% компаний. Чуть более делают это лишь в ночные часы, когда нет возможности воспользоваться общественным транспортом. Вовсе не оплачивает такси сотрудникам 22% компаний, принявших участие в исследовании. Там объяснили это отсутствием бюджета на подобного рода компенсации. При этом четверть опрошенных работодателей считают, что оплата транспорта для сотрудников является не бонусом, а реальной необходимостью.

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