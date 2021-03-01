Захарова отреагировала на доклад СПЧ ООН по Навальному
Представитель МИД РФ отметила, что желания Москвы и Запада найти истину в этом вопросе совпадают.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Россия надеется, что призыв Совета по правам человека ООН провести международное расследование по делу блогера Алексея Навального сподвигнет Германию начать законную и прозрачную совместную работу и прекратить распространение дезинформации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надеемся, что после призыва спецдокладчиков Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов. Наши желания найти истину в этом деле совпадают", — сказала Захарова в интервью ТАСС.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия неоднократно призывала Германию представить доказательства об отравлении Навального с помощью некоего химического оружия. Она отметила, что Генпрокуратура направляла запросы властям ФРГ и в ОЗХО, чтобы провести совместное расследование, однако безрезультатно.
Захарова заключила, что повторение "британского шулерства" по делу Скрипалей или провокации о применении химоружия в Сирии недопустимы.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января.
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