Германия отказалась увязывать санкции по Навальному со строительством "Северного потока – 2"

Реализация "Северного потока – 2" будет рассматриваться вне зависимости от возможных санкций в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Такой ответ был дан Правительством ФРГ на запрос фракции "Союз-90"/"Зелёные" в бундестаге.

В кабмине вместе с тем выразили солидарность с европейскими партнёрами в том, что нужно ввести "целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России". Однако проекта они затронуть не должны. В строительстве газопровода "Северный поток – 2" принимает участие более 100 европейских фирм, напомнили в Берлине.

"От этого не зависит завершение "Северного потока – 2" — проекта, в котором участвует более 100 европейских фирм, который соответствует действующему законодательству ЕС и который может внести вклад в покрытие потребностей в газе в Западной и Восточной Европе", — говорится в ответе, опубликованном на сайте Правительства ФРГ.

В Германии ожидают вердикта суда, чьё возможное решение может освободить "Северный поток – 2" от правил газовой директивы ЕС. В планах Берлина обсуждение отмены санкций с американской стороной. В немецком кабмине подчеркнули, что отвергают штрафные меры со стороны США против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет".

Напомним, что в СМИ прошла информация о намерении Белого дома присоединиться к антироссийским санкциям ЕС из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

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