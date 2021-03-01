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Правительство предложило освободить медиков от уголовного наказания при случайной утере наркотических средств

При этом инициатива не исключает материальной или дисциплинарной ответственности.

1 марта 2021, 20:24

Фото © Pixabay

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому медработники могут избежать уголовного преследования по статье о нарушении правил оборота наркотических средств, если они использовались в медицинских целях, это произошло по неосторожности и утрата не привела к причинению вреда. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

При этом специальная комиссия должна зарегистрировать факт утраты в порядке, утверждённом Минздравом по согласованию с МВД.

В настоящее время максимальное наказание по данной статье составляет три года лишения свободы с запретом в течение такого же срока занимать определённые должности или вести определённую деятельность. Как отмечают авторы инициативы, законопроект направлен "на гуманизацию уголовного законодательства".

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Также разработчики привели статистику, которая свидетельствует, что с 2016 года по июнь 2019-го было возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК РФ. 29 из них касались медработников, 15 следствие направило в суд, а пять прекратило.

Стоит отметить, что изменения не исключают материальной или дисциплинарной ответственности за утрату наркотических и психотропных веществ.

Ранее Госдума приняла закон о жёстком наказании за пропаганду наркотиков в Сети.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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