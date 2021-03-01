11 часов в небе: в Нижнем Новгороде состоялась гонка на воздушных шарах — видео
Лучшим участникам удалось преодолеть более 250 километров.
В Нижнем Новгороде состоялась гонка на воздушных шарах. Видео © LIFE
Десятки ярких воздушных шаров поднялись в небо над Нижним Новгородом. В первый день весны там прошла гонка "Кубок вызова SharNN". Лайф публикует видео с мероприятия.
Участие в соревнованиях приняли воздухоплаватели со всей России, в том числе рекордсмены страны и мира. Лёгкий снег и низкие облака не стали препятствием для экипажей.
"Вот такая у нас безумная картинка сегодня в небе", — описал восход солнца над облаками один из гонщиков.
Лучшим экипажам удалось провести в небе около 11 часов и пролететь более 250 км.
"Гонка удалась. 12 часов мы, конечно, не пролетели, но полёт состоялся около 11 часов. Пилоты долетели до Саранска", — прокомментировал вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России Георгий Зименко.
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