Боевики напали на базу ООН в Нигерии, сотрудники спрятались в убежище

Боевики, связанные с террористической организацией ИГИЛ*, атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии. Её 25 сотрудников спрятались в убежище. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники в силах безопасности.