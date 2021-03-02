Боевики напали на базу ООН в Нигерии, сотрудники спрятались в убежище
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Террористы полностью сожгли гуманитарный центр.
Боевики, связанные с террористической организацией ИГИЛ*, атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии. Её 25 сотрудников спрятались в убежище. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники в силах безопасности.
"Гуманитарный центр был полностью сожжён боевиками, но его сотрудники не пострадали", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, за нападением стоят члены террористической группировки "Западноафриканская провинция исламского государства"*.
Ранее сообщалось, что итальянского посла убили при нападении на автоколонну ООН в ДР Конго.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.