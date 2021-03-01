На Украине более 20 врачей почувствовали себя плохо после прививки от коронавируса индийской вакциной
При этом часть медиков отказались от вакцинации.
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В Одессе 22 медработника почувствовали резкое ухудшение состояния после вакцинации от коронавируса индийским препаратом CoviShield от компании AstraZeneca. Об этом заявила директор департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко.
"На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась реакция в виде повышения температуры — от 37,2 до 38,5 градуса. Ухудшение общего состояния", — приводит её слова УНИАН.
Всего прививку сделали 60 человек, сотрудники инфекционной больницы и скорой помощи. Часть медиков отказались от вакцинации. По словам Якименко, в Одессу должны были направить препарат производства США BioNTech/Pfizer, им согласились привиться 496 медработников.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов по-своему объяснил отказ медработников от вакцинации. По его мнению, многие уже переболели коронавирусом и имеют иммунитет примерно на полгода. Кроме того, мировая практика показывает, что прививаться следует не раньше чем через шесть месяцев после перенесённой инфекции.
Сам глава Минздрава вакцинировался 1 марта, он получил первую дозу препарата AstraZeneca публично с участием журналистов в Александрийской клинической больнице в Киеве.
Напомним, 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Самым первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в красной зоне больницы в Черкасской области.
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