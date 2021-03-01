В Петербурге несколько человек пострадало в ДТП с полицейским автомобилем — видео
Троим потребовалась госпитализация.
В Петербурге иномарка врезалась в полицейский автомобиль, четыре человека пострадали. Видео © Фонтанка.ру
В Санкт-Петербурге иномарка Kia Rio не уступила дорогу полицейскому автомобилю и врезалась в него. Внутри находилось трое полицейских и два гражданина, которых перевозили в другой отдел. Четыре человека получили травмы, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северной столице.
Инцидент произошёл вечером 1 марта на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда. Женщина за рулём KIA Rio не предоставила преимущество в движении полицейскому "Форду".
Полицейский, находившийся за рулём получил черепно-мозговую травму и сломал палец, его коллега — ушиб ноги, он отказался от госпитализации. В корейской легковушке пострадали 34-летний мужчина, он госпитализирован с сотрясением мозга, и 41-летняя женщина, у неё перелом рёбер.
По факту происшествия проводится проверка.
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