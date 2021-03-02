Скопинскому маньяку после освобождения на шесть лет запретят гулять по ночам

Жителю Рязанской области Виктору Мохову, более известному как скопинский маньяк, после выхода на свободу будет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Это следует из решения Пугачёвского районного суда Саратовской области. Данные ограничения распространяются на шесть лет.

"Установить в отношении Мохова В.В. административный надзор сроком на шесть лет со следующими административными ограничениями: не посещать места проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий на территории РФ и не участвовать в указанных мероприятиях; не пребывать вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, с 22 до 06 часов следующих суток", — цитирует РИА "Новости" материалы суда.

Напомним, Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Накануне стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя 17 лет, проведённых за решёткой.

А ещё Лайф рассказывал, что в Татарстане задержали второго за три месяца маньяка. В МВД пока не раскрывают подробности о личности злоумышленника и инкриминируемых ему преступлениях.

Авторы