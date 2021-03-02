"Кровавый" садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью из четырёх человек в Нижегородской области — видео
Мужчина работал у них в коттедже, а после убийства сбежал с сообщниками во Владимир.
Следственный комитет России обнародовал видео очной ставки, на котором подозреваемый в жестоком убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области показывает, как всё происходило.
Подозреваемый в совершении преступления — 30-летний рабочий, трудившийся в коттедже убитых. На кадрах следствия показано, как подозреваемый душил своих жертв и наносил им удары ножом. После расправы "кровавый" садовник забрал себе деньги и золотые украшения.
Напомним, что тела убитых бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына обнаружили вечером в воскресенье, 28 февраля. Тогда по подозрению в причастности к убийству задержали четырёх человек. Их автомобиль обнаружили во Владимире.
А ранее Лайф рассказывал, что полиция завела два уголовных дела после жестокого избиения музыканта "Машины времени". Также было опубликовано видео из больницы, куда приехал музыкант. На кадрах видно, что вся правая часть лица артиста сильно опухла. У Дитковского перелом лицевой кости, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, музыканта готовят к операции.
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