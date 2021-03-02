Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Кровавый" садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью из четырёх человек в Нижегородской области — видео

Мужчина работал у них в коттедже, а после убийства сбежал с сообщниками во Владимир.

2 марта 2021, 13:49

Следственный комитет России обнародовал видео очной ставки, на котором подозреваемый в жестоком убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области показывает, как всё происходило.

Подозреваемый в совершении преступления — 30-летний рабочий, трудившийся в коттедже убитых. На кадрах следствия показано, как подозреваемый душил своих жертв и наносил им удары ножом. После расправы "кровавый" садовник забрал себе деньги и золотые украшения.

Назван возможный мотив жестокого убийства семьи из четырёх человек в Нижегородской области

Назван возможный мотив жестокого убийства семьи из четырёх человек в Нижегородской области

Напомним, что тела убитых бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына обнаружили вечером в воскресенье, 28 февраля. Тогда по подозрению в причастности к убийству задержали четырёх человек. Их автомобиль обнаружили во Владимире.

СК показал допрос подозреваемого в зверской расправе над семьёй под Нижним Новгородом — видео

СК показал допрос подозреваемого в зверской расправе над семьёй под Нижним Новгородом — видео

А ранее Лайф рассказывал, что полиция завела два уголовных дела после жестокого избиения музыканта "Машины времени". Также было опубликовано видео из больницы, куда приехал музыкант. На кадрах видно, что вся правая часть лица артиста сильно опухла. У Дитковского перелом лицевой кости, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, музыканта готовят к операции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В "Пятёрочке" рассказали, из-за чего рухнула вывеска, насмерть придавившая пенсионерку

сегодня в 06:26

Влюблённых нашли мёртвыми в квартире в Новосибирске, а рядом — кольцо и записку с предложением руки

сегодня в 11:21

Пьянство на работе и дефицит лекарств: вдова умершего пациента ковидной больницы в Крыму обвинила врачей в смерти мужа

сегодня в 14:20

В ЕС увязали снятие антироссийских санкций с реализацией минских соглашений

сегодня в 14:06

США вслед за ЕС вводят санкции против России из-за Навального

сегодня в 13:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1