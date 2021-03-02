"Кровавый" садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью из четырёх человек в Нижегородской области — видео

Следственный комитет России обнародовал видео очной ставки, на котором подозреваемый в жестоком убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области показывает, как всё происходило.

Подозреваемый в совершении преступления — 30-летний рабочий, трудившийся в коттедже убитых. На кадрах следствия показано, как подозреваемый душил своих жертв и наносил им удары ножом. После расправы "кровавый" садовник забрал себе деньги и золотые украшения.