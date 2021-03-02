Врач из Петербурга рассказал, почему стал незаметно делать портреты пассажиров метро

Медик из Санкт-Петербурга Андрей Кузнецов не первый год занимается необычным для врача хобби — рисует в метро портреты пассажиров. Картин набралось так много, что хватило на целую выставку, которая открылась в музее ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова на улице Льва Толстого.

Кузнецов рассказал в интервью газете "Петербургский дневник", что для него медицина и живопись имеют много общего. Например, говорит он, нужно уметь наблюдать и быть очень внимательным к человеку. К тому же он занимается эхокардиографией в кардиохирургической клинике, что, по сути, тоже "рассматривание картинок", объяснил врач. Любовь к искусству появилась у него с детства и до сих пор дарит вдохновение по пути на работу, когда он едет в подземке.

"Люди не должны видеть, как я их рисую, иначе всё будет разрушено. Рисовать просто красивое лицо мне сложно, потому что это небыстрая работа. А вот какие-то характерные лица (носатые, с подбородками), они меня привлекают. Конечно, люди на моих картинах шаржированные, утрированные", — отметил врач.

Кузнецов рассказал, что идея создания выставки родилась после того, как из-за коронавируса начальство временно объединило его отделение и отделение функциональной диагностики. Оказалось, что работающие там врачи тоже не прочь порисовать. В итоге у них получилась целая биеннале с участием не только медиков, но и членов их семей.

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