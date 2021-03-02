ЕС ввёл санкции против высокопоставленных россиян из-за ситуации с Навальным
Ранее СМИ узнали, что сегодня аналогичные ограничения могут ввести и США.
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ЕС ввёл санкции в отношении "высокопоставленных должностных лиц" России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в Брюсселе.
По их данным, соответствующий документ опубликуют "в самом скором времени" в Официальном журнале ЕС.
Напомним, ранее о планах расширить санкции против России после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением. Позже стало известно, что постпреды ЕС согласовали новые ограничительные меры.
Кроме того, СМИ сообщили, что Вашингтон может ввести санкции против Москвы по делу Алексея Навального уже во вторник, 2 марта. В Кремле на этот счёт заявили, что политика ограничений против России неэффективна и не достигает цели. Кроме того, там посчитали неуместным оценивать невведённые санкции.
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