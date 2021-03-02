Эксперт объяснил, с чем связан рекордный рост расходов россиян

Рост цен является главной причиной увеличения расходов россиян на товары и услуги. Об этом Лайфу рассказал эксперт в психологии поведения потребителей, маркетолог Арсен Даллакян, комментируя данные Сбербанка о росте расходов населения. Он напомнил о подорожании целого ряда категорий: продукты, кафе и рестораны.

"Я смотрю макроэкономические показатели и знаю, что основные траты россиян — это на еду. От 30 до 60% тратится. Еда у нас выросла за это время в цене в некоторых показателях на 10%, где-то — на 7%. Поэтому неудивительно, что общие траты домохозяйств выросли на 2,6%", — объяснил маркетолог.

Собеседник Лайфа не видит каких-либо предпосылок для оптимизма населения. Люди не ждут роста своих доходов. Также маркетолог отметил, что пандемия имеет отложенное воздействие. Сейчас россияне ощущают на себе последствия осеннего локдауна.

Ранее Лайф подробно рассказывал о том, почему дорожает жильё в России.

Авторы