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Эксперт объяснил, с чем связан рекордный рост расходов россиян

Собеседник Лайфа говорит, что жители страны сейчас ощущают на себе последствия осеннего локдауна.

2 марта 2021, 12:44

Рост цен является главной причиной увеличения расходов россиян на товары и услуги. Об этом Лайфу рассказал эксперт в психологии поведения потребителей, маркетолог Арсен Даллакян, комментируя данные Сбербанка о росте расходов населения. Он напомнил о подорожании целого ряда категорий: продукты, кафе и рестораны.

"Я смотрю макроэкономические показатели и знаю, что основные траты россиян — это на еду. От 30 до 60% тратится. Еда у нас выросла за это время в цене в некоторых показателях на 10%, где-то — на 7%. Поэтому неудивительно, что общие траты домохозяйств выросли на 2,6%", — объяснил маркетолог.

Собеседник Лайфа не видит каких-либо предпосылок для оптимизма населения. Люди не ждут роста своих доходов. Также маркетолог отметил, что пандемия имеет отложенное воздействие. Сейчас россияне ощущают на себе последствия осеннего локдауна.

Производители договорились о сдерживании цен на курицу и яйца

Производители договорились о сдерживании цен на курицу и яйца

Ранее Лайф подробно рассказывал о том, почему дорожает жильё в России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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