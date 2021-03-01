Букетный период: к 8 Марта цветы могут подорожать на 30 процентов

В России 8 Марта — это, пожалуй, самый "цветочный" праздник в году. Ведь согласно сложившейся традиции, в этот день принято преподносить своим близким женщинам подарки и букеты. Но в 2021 году расходы на цветы смогут потянуть не все.

— Я работаю с цветами уже больше пяти лет и могу с уверенностью сказать, что в этом году ситуация с ценами на цветы сильно изменилась, — рассказал работник сети магазинов "Много цветов" Алексей. — Собственно, к праздникам цена обычно вырастает на 15–20%, но, как правило, такое повышение касается не всего ассортимента, букет по бюджетной цене всегда можно было купить. Но сейчас все цветочные компании опасаются, что из-за снижения доходов россиян будет много остатков. Кроме того, есть опасения, что будут проблемы при переходе импортного товара через границу, и все эти риски включаются в цену.

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В настоящее время около 90% цветочной продукции, продаваемой в России, — это скоропортящийся импорт, который надо привезти, растаможить, правильно складировать и вовремя суметь развезти по всем точкам. При этом по пути следования каждого цветка происходит рост официальных и неофициальных тарифов, ожидается наценка где-то в районе 30%, подчеркнул Алексей.

По данным компании BusinesStat, экономический кризис, вызванный CoViD-19, привёл к падению доходов россиян, и это негативно сказалось на продажах цветов. Несмотря на то что многие цветочные продавцы в условиях пандемии сумели наладить доставку своего товара, все продажи срезанных цветов в России в 2020 году составили 1,58 миллиарда штук, что на 9,9% ниже, чем годом ранее. При этом эксперты указывают, что цветочный рынок в РФ восстанавливается очень медленными темпами.

— Я думаю, что в этом году прибыль получат те цветочники, кто сумеет внедрить новые подходы к продаже своего товара, — считает Алёна, менеджер компании "Цветомания". — Например, мы перед Днём всех влюблённых (14 февраля) заранее провели информационную кампанию на предзаказы, в результате более 60% всех продаж составили именно они. И это при том, что большинство заказов были с платной доставкой. Но, как оказалось, россияне, а особенно мужчины, готовы платить за своё удобство.

Те же, кто предпочитает по старинке покупать цветы день в день, должны понимать, что в магазинах "праздники" начинаются задолго — за неделю-две до даты. А это значит, часть заказанной продукции уже продана, а оставшаяся часть не может быть реализована без учёта рисков и потерь. Всё это находит своё прямое отражение в цене, которая может быть выше, чем за аналогичный товар, но оплаченный заранее.

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

— За 2020 год в цветочном бизнесе действительно многое изменилось, — рассказал Павел Малинский, основатель компании "Планета лета", которая много лет занимается реализацией цветочной и садовой продукции в России. — Наши основные садовые центры по понятным климатическим причинам расположены на юге России, но, чтобы обеспечить всех желающих цветами отличного качества в феврале-марте, мы всё равно вынуждены закупать большой ассортимент на мировых площадках в Голландии. Ещё два-три года назад средние оптовики, как и мы, приобретали весенние цветы за границей и привозили их в Россию. Но теперь многие предпочитают не нести риски, связанные с доставкой. Ведь, как правило, заказы формируются примерно за год до того, как товар пересечёт границу. А сейчас не факт, что автомобили-рефрижераторы с цветами, которые срезали сегодня, доставят день в день к запланированным датам. Как показала история с коронакризисом, возможны различного рода нештатные ситуации — и тогда приходится нести убытки, ведь 9 марта такое количество цветов уже не нужно.

Недорогие букеты лучше всего искать в больших садовых центрах, которые держат цены, однако специализированные магазины цветов такого себе позволить не могут. Уже сейчас разница в цене на одну и ту же розу может отличаться на 50% — и это в обычный день, не в праздничный.

— Я думаю, что в этом году рост цен на цветы к 8 Марта будет обусловлен не только спросом "к дате", — считает Нина Андреева, мастер-флорист одного из московских цветочных бутиков. — Рынок цветов в России очень чутко реагирует на любые события. После пандемии самое заметное падение произошло в секторе "премиальной" флористики. Больше половины из тех, кто раньше мог себе позволить самые изысканные букеты, сейчас стали вообще отказываться от цветов в качестве подарка.

Например, раньше несколько компаний заказывали у нас букеты каждый месяц, теперь от постоянных заказов они перешли к периодическим обращениям. Конечно, никуда не исчез ВИП-сегмент, но он тоже изменился в сторону сокращения объёмов. И в этой ситуации 8 Марта — это дата, на которую очень большие надежды. У нас в компании заранее делается несколько тысяч букетов и цветочных корзин, но всё под строгий заказ. А дешёвые букеты, чьи покупатели особенно чувствительны к цене, в этом году вообще исключили из своего ассортимента на праздники.

Следуя советам специалистов, в 2021 году мужчинам о цветочном подарке к 8 Марта лучше позаботиться заранее. Для этого желательно или предварительно оформить заказ в специализированном магазине (тогда флорист будет уверен, что конкретно эти цветы у него не останутся на складе), или попробовать приобрести нужный букет в одном из крупных садовых центров — скорее всего, наценка там будет ниже, чем в обычном киоске.

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