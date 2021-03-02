Под санкции США по Навальному могут попасть десять российских чиновников
Рестрикции Белого дома, предположительно, будут сопоставимы с готовящимися со стороны ЕС мерами.
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Санкции США из-за ситуации с Алексеем Навальным коснутся десяти российских высокопоставленных чиновников, имена которых не раскрываются. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
Собеседник агентства также подтвердил появившиеся ранее сведения о том, что рестрикции Белого дома будут сопоставимы с готовящимися со стороны Евросоюза ограничительными мерами.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может ввести санкции против Москвы по делу Алексея Навального уже во вторник, 2 марта. В Кремле на этот счёт заявили, что политика ограничений против России неэффективна и не достигает цели. Кроме того, там посчитали неуместным оценивать невведённые санкции.
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