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Под санкции США по Навальному могут попасть десять российских чиновников

Рестрикции Белого дома, предположительно, будут сопоставимы с готовящимися со стороны ЕС мерами.

2 марта 2021, 13:02

Фото © Shutterstock

Санкции США из-за ситуации с Алексеем Навальным коснутся десяти российских высокопоставленных чиновников, имена которых не раскрываются. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

Собеседник агентства также подтвердил появившиеся ранее сведения о том, что рестрикции Белого дома будут сопоставимы с готовящимися со стороны Евросоюза ограничительными мерами.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон может ввести санкции против Москвы по делу Алексея Навального уже во вторник, 2 марта. В Кремле на этот счёт заявили, что политика ограничений против России неэффективна и не достигает цели. Кроме того, там посчитали неуместным оценивать невведённые санкции.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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