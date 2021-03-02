Путин предостерёг от резкого отказа от угля и напомнил о "замёрзшем" Техасе — видео
Тогда ветряные установки не справились с экстремальными погодными условиями и вышли из строя.
Путин — о "замёрзшем" Техасе. Видео © LIFE
Некоторые прогнозы предполагают существенное сжатие мирового угольного рынка, но альтернативные источники энергии не всегда эффективны, особенно если речь идёт об эксплуатации при низких температурах. Об этом заявил президент России Владимир Путин и напомнил о событиях в Техасе, где после сильных снегопадов жители начали замерзать от холода.
"Сейчас Техас замёрз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды", — сказал глава государства.
Путин призвал учесть опыт "замёрзшего" Техаса. По его мнению, необходимо тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие угледобывающих регионов России даже при снижении мирового спроса на уголь и ухудшении глобальной конъюнктуры.
Напомним, в середине февраля температура воздуха в американском штате Техас опустилась до рекордных 26 градусов мороза, после чего электроснабжение в домах жителей вышло из строя. Одной из возможных причин этого называют обморожение ветряных установок, которые не были готовы к непогоде. Жертвами экстремальных холодов стали по меньшей мере 58 человек.
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