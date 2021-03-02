С Байконура похитили секретную электронику с драгоценными металлами стоимостью пять тысяч рублей

На космодроме Байконур проводятся оперативно-разыскные мероприятия из-за кражи деталей, которые неизвестный вынес с территории комплекса. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, злоумышленник взломал входную дверь сооружения № 3 на площадке № 110 космодрома и вынес радиодетали, содержащие в себе драгоценные и редкоземельные металлы стоимостью пять тысяч рублей.

Наш собеседник уточнил, что кража могла произойти в период с 1 по 19 февраля. При этом площадка огорожена колючей проволокой, натянутой на железобетонных столбах высотой 2,2 метра. Охраной объекта занимается три поста караула из девяти человек. Злоумышленники миновали все препятствия и скрылись с секретными радиоприборами. Правоохранители при этом сомневаются, что похитители намерены использовать оборудование по назначению или их волнуют конструкторские особенности похищенного. По версии следствия, их интересовали содержащиеся в нём драгоценные и редкоземельные металлы. Точная сумма ущерба устанавливается, но, по предварительной оценке, стоимость электроники составляет всего пять тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Между тем в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) пояснили, что площадка № 110 — стартовый комплекс ракеты-носителя "Энергия", сейчас находится на консервации. Стартовые позиции ракет космического назначения и космических аппаратов, а также наземная космическая инфраструктура работают в штатном режиме. Кража не привела к нарушению или приостановлению их деятельности.

"Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад. Большинство систем АСУ (автоматических систем управления) не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок ещё в СССР", — отметили в пресс-службе центра.

А ранее Лайф рассказывал, что у блогера Гусейна Гасанова украли из машины вещи на миллион рублей. Молодой человек припарковал авто возле ресторана в Москве и ушёл на встречу, оставив на переднем сиденье сумку с логотипом крупного бренда.

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