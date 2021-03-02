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"Внимание всем": МЧС прервёт телеэфиры ради проверки системы оповещения 3 марта

Спасатели просят граждан сохранять спокойствие и предупреждают, что ещё одна такая проверка запланирована на осень.

2 марта 2021, 12:10

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

МЧС России информирует, что 3 марта во всех регионах страны будут проверять систему оповещения населения. С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем" через громкоговорители, а также по теле- и радиоканалам. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие и предупреждают, что ещё одна такая проверка запланирована на 6 октября.

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Напомним, что МЧС впервые провело комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен по всей стране прошлой осенью. Такое решение было принято в ходе заседания правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Согласно действующему законодательству операторы связи и СМИ обязаны при необходимости передавать сигналы оповещения и замещать свой эфир экстренной информацией.

Предполагается, что к 2030 году не менее 90% россиян должны гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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