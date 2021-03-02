"Внимание всем": МЧС прервёт телеэфиры ради проверки системы оповещения 3 марта

МЧС России информирует, что 3 марта во всех регионах страны будут проверять систему оповещения населения. С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем" через громкоговорители, а также по теле- и радиоканалам. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие и предупреждают, что ещё одна такая проверка запланирована на 6 октября.