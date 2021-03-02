Мошенники придумали способ обмана россиян с помощью Telegram-ботов

Telegram-боты, которые собирают персональные данные россиян, активно используются мошенниками для шантажа пользователей. Об этом сообщил "Коммерсант", побеседовав с несколькими экспертами по безопасности.

В частности, одним из примеров ботов, ставших источниками информации для мошенников, стал MailSearchBot от компании LeakCheck. Эта программа был первоначально создана для проверки паролей, утёкших в открытый доступ. В бесплатной версии скрывается часть пароля пользователя, но и этих данных хватает мошенникам для организации шантажа по электронной почте. Проблема MailSearchBot в том, что он не хранит историю запросов, потому злоумышленников гораздо сложнее вычислить. А ограниченное число возможных запросов можно обойти при помощи другого аккаунта.

"Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в Сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль", — объяснили в LeakCheck.

Среди самых крупных поисковых ботов выделяют "Глаз бога", "Архангел", Smart_SearchBot и AVinfoBot. Подобного рода боты используют данные из открытых источников. Причём количество таких программ резко увеличилось в 2021 году. Дополнительной стимуляцией к их появлению может послужить недавно принятый закон о регулировании общедоступных персональных данных. Из-за него бизнес теперь не может собирать информацию о пользователях соцсетей без их прямого согласия. Это может привести к волне писем от "пользователей" по поводу нарушения новых требований.

Напомним, что российские учёные ранее разработали чат-бот, призванный помочь жертвам домашнего насилия. Новая форма обращения вызвала рост запросов, люди легче признаются в своих проблемах компьютерному собеседнику.

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