Президент Армении во второй раз отказался подписывать указ Пашиняна об отставке главы Генштаба

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 конституции, президент обратится в КС с просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года", — говорится в заявлении Аппарата президента Армении.