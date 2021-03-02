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Президент Армении во второй раз отказался подписывать указ Пашиняна об отставке главы Генштаба

После обострения ситуации в республике премьер дважды направлял Армену Саркисяну предложение об увольнении Оника Гаспаряна.

2 марта 2021, 12:01
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Армении Армен Саркисян решил не подписывать повторное предложение премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 конституции, президент обратится в КС с просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года", — говорится в заявлении Аппарата президента Армении.

Пашинян попросил у народа Армении прощения за все допущенные ошибки

Пашинян попросил у народа Армении прощения за все допущенные ошибки

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.


Пашинян отказался от своих слов о "неэффективности" российских "Искандеров"

Пашинян отказался от своих слов о "неэффективности" российских "Искандеров"

Также премьер два раза направлял президенту Армении предложение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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