Пострадавшие от незаконных митингов предприниматели намерены засудить организаторов на 250 млн

Столичные предприниматели готовят коллективный иск о взыскании 250 млн рублей с организаторов несогласованных акций в Москве 23 и 31 января. Об этом сообщает RT со ссылкой на общественную организацию "Деловая Россия", представляющую интересы пострадавших бизнесменов. Некоторые из них были сами вынуждены отменить визиты клиентов, как только узнали о готовящихся митингах, просто чтобы не подвергать никого опасности. Другие держали двери открытыми, но убытки составили 90% от обычной дневной выручки в воскресный день.

"Ни обычные москвичи, ни гости столицы не могли попасть в центр города. Бизнес недополучил миллионы рублей. У многих заведений выручка была равна нулю. Мы крайне возмущены этой ситуацией и хотим защитить права предпринимателей", — прокомментировал член совета московского реготделения "Деловой России" Георгий Житков.

За ущерб, причинённый бизнесу организаторами акции 23 января, планируется взыскать не менее 150 млн рублей, а за 31 января — 100 млн рублей, потому что масштаб акции был ощутимо меньше. При этом в "Деловой России" не исключают, что сумма будет скорректирована в большую сторону.

Напомним, что аналогичные иски к организаторам несогласованных акций были поданы и летом 2019 года. Например, компания, занимающаяся прокатом автомобилей класса люкс, подала в арбитражный суд Москвы иск на целый миллиард рублей. Эту сумму представители фирмы рассчитывали взыскать с Алексея Навального и его сторонников после того, как беспорядки на столичных улицах парализовали их работу. Кроме того, свои иски на 1,2 млн рублей к представителям оппозиции подавал ГУП "Мосгортранс". Суд встал на сторону столичного перевозчика.

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