Воспитание по-спартански: тренер по фигурному катанию схватила ребёнка за шкирку и швырнула на лёд — видео

На кадрах с одной из тренировок отчётливо видно то, как женщина берёт маленькую девочку за шкирку и швыряет на лёд. После этого инцидента родители решили во всём разобраться. Они стали общаться с детьми, которые рассказали довольно жуткие вещи: уже на протяжении нескольких лет тренер позволяла себе такое и не только. В частности, она ругается матом на детей и угрожает им, требуя не рассказывать о своей "методике" воспитания подопечных. Одной из девочек повезло гораздо меньше — тренер расцарапала ей всё лицо. Но сама женщина вышла из этой ситуации без каких-либо последствий, поскольку дело замяли.