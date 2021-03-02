Воспитание по-спартански: тренер по фигурному катанию схватила ребёнка за шкирку и швырнула на лёд — видео
Свидетельницей жёсткой тренировки стала одна из мам, которую ужаснуло увиденное.
Тренер по фигурному катанию швырнула ребёнка прямо на лёд. Видео © Life
В городском округе Щербинка в Новой Москве тренер по фигурному катанию крайне своеобразно тренировала своих юных подопечных — швыряя их прямиком на лёд. Родители пытаются добиться её увольнения, рассказал Лайфу источник.
На кадрах с одной из тренировок отчётливо видно то, как женщина берёт маленькую девочку за шкирку и швыряет на лёд. После этого инцидента родители решили во всём разобраться. Они стали общаться с детьми, которые рассказали довольно жуткие вещи: уже на протяжении нескольких лет тренер позволяла себе такое и не только. В частности, она ругается матом на детей и угрожает им, требуя не рассказывать о своей "методике" воспитания подопечных. Одной из девочек повезло гораздо меньше — тренер расцарапала ей всё лицо. Но сама женщина вышла из этой ситуации без каких-либо последствий, поскольку дело замяли.
Открыв для себя эти новые обстоятельства, родители обратились к руководству детско-юношеской спортивной школы с жалобами и требованием уволить такого тренера. Правда, руководство учреждения вынесло женщине лишь выговор и пообещало тщательнее следить за тренировками. Родителей не устроил такой поворот событий. Они пытаются добиться увольнения тренера.
Ранее на видео попала серьёзная травма юного хоккеиста на матче Кубка Москвы, который впал в кому после грубого приёма соперника.
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