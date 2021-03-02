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Категорий: 18

"Зачем вы так с моими оргазмами?" Украинская чиновница пожаловалась на сломанный вибратор

Теперь она надеется на то, что игрушку починят или поменяют на новую.

2 марта 2021, 13:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/angie_badmama/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">angie_badmama</a></p>

Фото © Instagram / angie_badmama

Советница главы ЦИК Украины Анжела Еременко пожаловалась друзьям и подписчикам на то, что вибратор, который ей подарили на День святого Валентина, сломался и оставил её без оргазмов.

По словам Еременко, секс-игрушка была не простой вибрирующей пластмасской, а серьёзным навороченным стимулятором эрогенных зон со множеством режимов. Чиновница назвала такой подарок толковым, только вот радость её продолжалась недолго: прибор сломался до того, как успел прикоснуться к прекрасному. Вместе с молодым человеком они попытались реанимировать устройство, но попытки ни к чему не привели. Тогда Еременко позвонила в секс-шоп, где ей посоветовали обратиться в сервис.

"Зачем вы так с моими оргазмами?" обратилась отчаявшаяся чиновница к производителям игрушки в своём фейсбуке.

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Парень Еременко пошутил, что из-за многолетней гарантии прибор, вероятно, пробудет с девушкой дольше, чем он сам. Однако чиновнице не до шуток, ведь, как она сама призналась, последние две недели она думает только о вибраторе и надеется, что в скором времени взрослую игрушку починят или поменяют на новую.

Ранее Лайф рассказывал, что в австралийском городе Мельбурне грабители взломали магазин игрушек для взрослых и вынесли несколько вибраторов, а также секс-куклу в натуральную величину по имени Китти.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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