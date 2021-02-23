10 граффити уличного художника, глядя на которые кажется, что они сейчас выпрыгнут в реальный мир
Граффити, как и другие виды изобразительного искусства, — один из способов самовыражения. Но если в большинстве случаев уличные художники оставляют на стенах рисунки сомнительного качества, работы этого мастера по-настоящему впечатляют.
Талантливый 31-летний художник Карлос Альберто из Гвадалахары, Мексика, создаёт необыкновенный стрит-арт. Он превращает унылые жилые массивы в места действия сюрреалистичных сцен
Правда, чтобы понять, что именно нарисовал молодой человек, нужно встать под правильным углом
Кажется, его творения буквально выпрыгивают из стен, тротуаров и площадей. Мало того, каждый желающий может всегда стать частью произведения искусства и сделать эффектную фотографию.
Меня привлекало, что такой вид искусства не только находится на улице, но он ещё и близок людям в общественных местах и жилых районах. Они могли наблюдать за творческим процессом и даже участвовать в нём
Словно это своеобразный большой перформанс. И в конце концов они могли взаимодействовать с финальной картинкой. Это произвело на меня огромное впечатление, так что я просто не мог бросить это дело
Художник мастерски играет с тенями и перспективой, создавая красочные трёхмерные оптические иллюзии, которые заставят любого прохожего остановиться на секунду и пораскинуть мозгами, пишет Bored Panda
Ведь не каждый с ходу поймёт, что именно нарисовано на стене. Нужно походить из стороны в сторону, немного понаклонять голову, и, возможно, тогда прохожий поймёт, свидетелем чего он стал. Впрочем, иногда Карлос пишет такие огромные работы, что всё ясно издалека.
Для меня мир вокруг — бесконечный источник вдохновения. Природа полна чудес, поэтому я стараюсь представить красоту всех живых существ, помещая их в сюрреалистический контекст, словно волшебный сон
Люди тоже могут быть вдохновением. Каждый раз, когда я читаю о том, что кто-то делает добро, это даёт мне надежду на то, что можно построить лучшее будущее. <...> Поэтому людей я рисую не так часто
WOW-news
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