10 граффити уличного художника, глядя на которые кажется, что они сейчас выпрыгнут в реальный мир

Талантливый 31-летний художник Карлос Альберто из Гвадалахары, Мексика, создаёт необыкновенный стрит-арт. Он превращает унылые жилые массивы в места действия сюрреалистичных сцен

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Правда, чтобы понять, что именно нарисовал молодой человек, нужно встать под правильным углом

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Кажется, его творения буквально выпрыгивают из стен, тротуаров и площадей. Мало того, каждый желающий может всегда стать частью произведения искусства и сделать эффектную фотографию.

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Меня привлекало, что такой вид искусства не только находится на улице, но он ещё и близок людям в общественных местах и жилых районах. Они могли наблюдать за творческим процессом и даже участвовать в нём Карлос Альберто

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Словно это своеобразный большой перформанс. И в конце концов они могли взаимодействовать с финальной картинкой. Это произвело на меня огромное впечатление, так что я просто не мог бросить это дело Карлос Альберто

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Художник мастерски играет с тенями и перспективой, создавая красочные трёхмерные оптические иллюзии, которые заставят любого прохожего остановиться на секунду и пораскинуть мозгами, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Ведь не каждый с ходу поймёт, что именно нарисовано на стене. Нужно походить из стороны в сторону, немного понаклонять голову, и, возможно, тогда прохожий поймёт, свидетелем чего он стал. Впрочем, иногда Карлос пишет такие огромные работы, что всё ясно издалека.

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Для меня мир вокруг — бесконечный источник вдохновения. Природа полна чудес, поэтому я стараюсь представить красоту всех живых существ, помещая их в сюрреалистический контекст, словно волшебный сон Карлос Альберто

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Люди тоже могут быть вдохновением. Каждый раз, когда я читаю о том, что кто-то делает добро, это даёт мне надежду на то, что можно построить лучшее будущее. <...> Поэтому людей я рисую не так часто Карлос Альберто

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Авторы