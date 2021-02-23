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10 граффити уличного художника, глядя на которые кажется, что они сейчас выпрыгнут в реальный мир

Граффити, как и другие виды изобразительного искусства, — один из способов самовыражения. Но если в большинстве случаев уличные художники оставляют на стенах рисунки сомнительного качества, работы этого мастера по-настоящему впечатляют.

23 февраля 2021, 14:00

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Талантливый 31-летний художник Карлос Альберто из Гвадалахары, Мексика, создаёт необыкновенный стрит-арт. Он превращает унылые жилые массивы в места действия сюрреалистичных сцен

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Правда, чтобы понять, что именно нарисовал молодой человек, нужно встать под правильным углом

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Кажется, его творения буквально выпрыгивают из стен, тротуаров и площадей. Мало того, каждый желающий может всегда стать частью произведения искусства и сделать эффектную фотографию.

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Меня привлекало, что такой вид искусства не только находится на улице, но он ещё и близок людям в общественных местах и жилых районах. Они могли наблюдать за творческим процессом и даже участвовать в нём

Карлос Альберто

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Словно это своеобразный большой перформанс. И в конце концов они могли взаимодействовать с финальной картинкой. Это произвело на меня огромное впечатление, так что я просто не мог бросить это дело

Карлос Альберто

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Художник мастерски играет с тенями и перспективой, создавая красочные трёхмерные оптические иллюзии, которые заставят любого прохожего остановиться на секунду и пораскинуть мозгами, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Ведь не каждый с ходу поймёт, что именно нарисовано на стене. Нужно походить из стороны в сторону, немного понаклонять голову, и, возможно, тогда прохожий поймёт, свидетелем чего он стал. Впрочем, иногда Карлос пишет такие огромные работы, что всё ясно издалека.

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Для меня мир вокруг — бесконечный источник вдохновения. Природа полна чудес, поэтому я стараюсь представить красоту всех живых существ, помещая их в сюрреалистический контекст, словно волшебный сон

Карлос Альберто

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Люди тоже могут быть вдохновением. Каждый раз, когда я читаю о том, что кто-то делает добро, это даёт мне надежду на то, что можно построить лучшее будущее. <...> Поэтому людей я рисую не так часто

Карлос Альберто

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Фото © Instagram / carlosalberto_gh

Художник создал граффити в память о Чёрной Пантере, которые особенно растрогали тех, кто сталкивался с онкологией

Художник создал граффити в память о Чёрной Пантере, которые особенно растрогали тех, кто сталкивался с онкологией

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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