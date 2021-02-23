Девушка бросила скучную работу в офисе и изменила себя до неузнаваемости с помощью тату и силикона

Обычная немецкая девушка по имени Лина вела простую жизнь и каждый день ходила на работу. Она ничем не выделялась из толпы, и однажды её перестало это устраивать. Лина переехала в Сан-Франциско, США, взяла псевдоним Чиньо и увлеклась татуировками. Девушка покрыла 60% поверхности тела узорами, не делая исключения даже для лица, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / cigno.sg

Новая яркая внешность позволила Лине стать альтернативной моделью, причём вполне успешной. Девушка каждый день ездила на съёмки и училась набивать татуировки. С помощью пластических операций Лина изменила нос и увеличила грудь, а также закачала силикон себе в голову, сделав инопланетные рожки. Останавливаться на этом Лина не планирует, собираясь покрыть татуировками всё тело.

Фото © Instagram / cigno.sg

Когда я была моложе, я была очень несчастна из-за своей внешности. Я не любила смотреться в зеркало. Хотя уже тогда я понимала, что мне нужно измениться, иначе лучше чувствовать себя я не буду Лина

Фото © Instagram / cigno.sg

И хоть теперь девушка гордится своей внешностью — всё не так уж и радужно. Её родители не оценили выбора дочери, о чём не стесняются сообщать при каждом разговоре. А среди 91,6 тыс. подписчиков попадаются хейтеры, которые пишут под фото, что у Лины проблемы с головой и что она себя изуродовала.

Меня такие комментарии не трогают. Я ведь знаю, что внутри осталась собой, просто стала чуточку лучше Лина

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