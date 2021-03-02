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Двое детей погибли при пожаре после взрыва электроплиты во Владивостоке

Четырёхлетняя девочка и её семилетний брат были дома одни.

2 марта 2021, 13:44

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Маленькие брат и сестра погибли в результате пожара в 25-этажном жилом доме на Нейбута, 6 во Владивостоке. Тела детей обнаружили во время тушения возгорания в квартире на 21-м этаже высотки, сообщила пресс-служба Правительства Приморского края.

"Дети были без сознания в клинической смерти, оказывать им реанимационную помощь начали сразу. Однако детей спасти не удалось. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Ожогов на телах нет, дети были дома одни, без взрослых", — уточнили в пресс-службе.

Из отрезанных дымом квартир эвакуировали десять человек. Ещё 14 человек, включая четырёх детей, пожарные вывели при помощи спасательных устройств по лестничным маршам. Пожар был ликвидирован на площади 30 кв. метров. Источник Лайфа в свою очередь сообщил, что из квартиры на 21-м этаже вынесли без сознания двух детей: четырёхлетнюю девочку и семилетнего мальчика. Их пытались реанимировать на улице, но безрезультатно. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв электрической плиты.

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Ранее Лайф писал о том, что четыре машины сгорели дотла при пожаре на автомойке в Красноярске.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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